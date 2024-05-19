Кримінал

Росіяни вдарили по базі відпочинку під Харковом: п’ятеро загиблих, 16 поранених

19 Травня 2024 13:30
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обстріли
Місце прильоту у Малоданилівській громаді / Фото з телеграм-каналу @AlexsAlexs_G

У першій половині дня окупанти вдарили по базі відпочинку у передмісті Харкова: прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох людей, ще шістнадцять поранені,серед них 8-річна дитина (легкі тілесні ушкодження). 8 поранених в тяжкому стані.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Скільки ще життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор? Терор проти мирних жителів, проти нашого права на життя, проти всього людяного і справедливого. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства”, – написав він у Telegram.

Під час повторного удару був поранений фельдшер, повідомив директор центру екстреної меддопомоги Харківщини Віктор Забашта. За його словами, уламками також зачепило машину медиків. Решта бригади продовжували надавати допомогу пораненим.

За інформацією голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова, всіх поранених доставлено до лікарень. Є руйнування будинків.


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