Росіяни вдарили безпілотником по пологовому будинку у Сумах, спалахнула пожежа

Сьогодні, 6 жовтня, у Сумах внаслідок російського удару загорівся дах перинатального центру. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На момент атаки у перинатальному центрі перебували 35 пацієнток, 11 дітей та 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття.

Реклама

Реклама

Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, за попередніми даними, по медзакладу окупанти завдали удару безпілотником “Італмас”. На місці працюють усі відповідні служби.

“Загроза повторного удару зберігається, тому прошу триматися подалі від вікон та, за можливості, перебувати в безпечних місцях”, – попередив Кобзар.