Суспільство

Росіяни свідомо програмують ракети на порушення простору країн НАТО, – польський експерт

24 Березня 2024 15:40
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польща, ракета
На Дніпропетровщині поліцейські вибухотехнічної служби знешкодили бойові частини від БпЛА / Фото НПУ

Росіяни навмисно програмують деякі свої ракети на порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Польщі. У цьому переконаний експерт з питань безпеки професор Даніель Боцьковський.

Коментуючи Польському радіо ранковий інцидент із прольотом російської ракети над Польщею, професор зазначив, що українська протиповітряна оборона має важче завдання, коли ракета летить з боку Польщі:

«У нас однозначне завдання: відстежувати кожен такий об’єкт і не допустити до ситуації, коли все виходить з-під контролю. Росіяни свідомо програмують свої ракети на порушення повітряного простору Польщі для того, щоб заатакувати Україну із цього боку. А це ускладнює Україні можливість оборони та відповіді. Також з огляду на те, в який саме момент можна використати ракети, щоб збити об’єкт, який уже знаходиться над Польщею. Адже досвід Пшеводува уже є (мається на увазі загибель двох громадян Польщі у селі Пшеводув після масованої атаки Росії в листопаді 2022 року, – ред.)».

Як повідомлялося, російська ракета вранці порушила повітряний простір Польщі поблизу міста Осердів Люблінського воєводства.


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