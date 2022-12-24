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Росіяни створюють умови для наступу на Луганщині, – ISW

24 Грудня 2022 11:50
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генштаб, Луганська область

Російські військові визначилися з умовами для наступу на північному заході Луганської області. 23 грудня спостерігалося збільшення кількості залізничних перевезень особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів бойових дій.

Про це повідомляють аналітики ISW.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 23 грудня, також видно потяг, навантажений російськими танками Т-90М і Т-62М, який прямує в бік Луганської області з Ростовської області. Раніше ISW спостерігала, як російські сили перекидають до Луганської області елітний десант та інші підрозділи, які раніше діяли на Херсонському та Харківському напрямках. 

Кремль продовжує віддавати пріоритет мобілізованим військам для стабілізації лінії Сватове-Креміна над іншими ділянками фронту, такими як Бахмут, Авдіївка чи західна частина Донецької області. Російські сили навряд чи атакуватимуть через річку Дніпро в Херсонській області після того, як щойно відступили із західного Херсона, а російські мінування та фортифікаційні зусилля в Запорізькій області свідчать про те, що російські війська не прагнуть вести там наступ. 

Кремль також може спробувати атакувати південно-східну Харківську область з Луганської області, щоб повернути втрачені території на захід від річки Оскіл. Наразі не ясно, чи зможуть російські війська ефективно провести таку операцію, оскільки переваги українських захисників на місцевості та наступальні можливості Росії дуже обмежені.


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