Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку, поранена дитина

Російські окупанти сьогодні, 30 вересня, скинули авіабомбу на Костянтинівку. В результаті ворожої атаки в місті поранено дитину.

Про це розповів в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

За даними Мороза, на Костянтинівку росіяни скинули керовану авіабомбу. В результаті чого було поранено 13-річну дитину.

“На щастя, травми у хлопця легкі – йому надають всю необхідну медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено 17 приватних будинків, багатоповерхівку, підприємство, лінію електропередач і 2 автомобілі”, – пояснив він.