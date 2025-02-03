Росіяни скаржаться на пожежі після атак дронів на НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод

У Волгограді вночі 3 лютого сталася пожежа на нафтопереробному заводі “Лукойл”. Місцеві Telegram-канали пишуть про десятки ударів дронів. Також скаржаться на неспокійну ніч жителі Астраханської області, де спалахнув газопереробний завод.

Про це повідомляють російські ЗМІ та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

“Знову дещо прилітає по Волгоградському НПЗ, який в десятці провідних заводів Росії. Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне пальне і забезпечувати російську армію злочинців”, – написав Коваленко.

У кількох районах Волгограда зникло світло, також росіяни скаржаться на проблеми зі зв’язком. OSINTtechnical зазначив, що супутники NASA зафіксували два масштабні осередки пожеж на території підприємства.

Наслідки влучань по НПЗ у Волгограді / Фото: OSINTtechnical



Під Астраханню вночі також було шумно та світло: росіяни пишуть про атаку дронів на газопереробний завод, де в результаті розпочалася пожежа.

У соцмережах пишуть, що БпЛА влучили у три установки Астраханського газопереробного заводу і він зупинений. Також було атаковано газопровід.

Як зазначив керівник ЦПД, Астраханський газопереробний завод є одним із ключових енергетичних об’єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки.

“Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери”, – пише Коваленко.