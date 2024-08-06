Росіяни штурмували 10 населених пунктів на Покровському напрямку, більшість атак відбито, – Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

Під обстрілами перебувають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів ворога сьогодні постраждали райони населених пунктів Порозок, Бобилівка, Катеринівка, Студенок, Бачівськ, Біла Береза, Мезенівка, Волфине, Іскриківщина, Басівка, Миропілля, Карповичі, Грем’яч та Бучки. До того ж росіяни завдали авіаудару по Писарівці.

Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. З початку доби з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно противник завдав два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілив у райони населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. Також росіяни вдарили ракетою “Іскандер-М” по місту Харків. Крім того, на Харківському напрямку здійснили дві атаки поблизу Липців та Вовчанська, де досі триває один бій.