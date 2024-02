Росіяни розстріляли 9 українських військовополонених

Російські окупанти розстріляли 9 українських солдатів, які здалися в полон під Іванівським Донецької області (Бахмутський напрямок).

Про це повідомляє спільнота “Центр ІПСО” у соцмережах.

“Росіяни витягли з окопу дев’ять солдатів, серед яких були поранені, поклали їх на землю і розстріляли. Російська армія – це розсадник убивць, завдання яких просто знищити український народ”, – йдеться в коментарі до відео.

🇷🇺Russian bastards shot 9 🇺🇦Ukrainian soldiers who surrendered near Ivanivske, Donetsk region (Bakhmut direction)



Russians took NINE soldiers out of the trench, among them were wounded, put them on the ground and shot them.



The Russian army is a hotbed of…