Кримінал

Росіяни розстріляли 9 українських військовополонених

25 Лютого 2024 19:30
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Російські окупанти розстріляли 9 українських солдатів, які здалися в полон під Іванівським Донецької області (Бахмутський напрямок).

Про це повідомляє спільнота “Центр ІПСО” у соцмережах.

“Росіяни витягли з окопу дев’ять солдатів, серед яких були поранені, поклали їх на землю і розстріляли. Російська армія – це розсадник убивць, завдання яких просто знищити український народ”, – йдеться в коментарі до відео.

За попередньою інформацією, це трапилося вчора, 24 лютого. Розстріляними, ймовірно, є бійці 92 ОМБр або хтось з приданих їм підрозділів. Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців Сил Оборони.


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