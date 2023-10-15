Кримінал

Росіяни розбомбили дім у Дружелюбівці, двоє людей загинуло

15 Жовтня 2023 08:38
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хова

Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також надав зведення щодо регіональних подій останньої доби.

Зокрема, ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп’янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. За добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки, завдали ворогу відчутних втрат.


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Росіяни розбомбили дім у Дружелюбівці, двоє людей загинуло
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