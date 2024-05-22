Суспільство

Росіяни продовжують зосереджувати свої атаки на Покровському та Куп’янському напрямках, – Генштаб

22 Травня 2024 16:49
війна
FPV-дрон Сил оборони України / Фото: 42 окрема механізована бригада

Ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16.00.

  • На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми.
  • На Куп’янському напрямку ситуація напружена – на цей час вже маємо 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів. Підтверджені загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та  автомобільної техніки. 
  • На Лиманському напрямку точиться один бій, ще пʼять ворожих атак сьогодні вже відбито. 
  • На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.
  • На Покровському напрямку тривають 12 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Прогреса, Соловйового, Сокола та Уманського. Ще шість атак вже відбито. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні – 68, санітарні – 140. Інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.
  • На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до десяти. Окупанти вже втратили 81 особу пораненими та вбитими. Знищено  російський танк, ще два – пошкоджено.
  • На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки загарбників у районі села Кринки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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