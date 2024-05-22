Росіяни продовжують зосереджувати свої атаки на Покровському та Куп’янському напрямках, – Генштаб

Ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16.00.
- На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми.
- На Куп’янському напрямку ситуація напружена – на цей час вже маємо 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів. Підтверджені загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та автомобільної техніки.
- На Лиманському напрямку точиться один бій, ще пʼять ворожих атак сьогодні вже відбито.
- На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.
- На Покровському напрямку тривають 12 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Прогреса, Соловйового, Сокола та Уманського. Ще шість атак вже відбито. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні – 68, санітарні – 140. Інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.
- На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до десяти. Окупанти вже втратили 81 особу пораненими та вбитими. Знищено російський танк, ще два – пошкоджено.
- На Придніпровському напрямку відбито чотири атаки загарбників у районі села Кринки.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.