Росіяни посилюють тиск на Торецькому напрямку, – Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від цинічних обстрілів із території російської федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Басівка, Блешня, Гай, Оріхівка, Прогрес, Бачівськ, Середина Буда, Попівка, Карповичі. До того ж росіяни завдали сім авіаударів по Заруцькому, Біловодах та Юнаківці.