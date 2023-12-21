Кримінал

Росіяни посилили репресії в Херсонській області – ГУР

21 Грудня 2023 18:07
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гур, окупація

Російські загарбники посилили репресії на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Параноя і страх російських окупантів у Херсонській області породжують чергові прояви терору проти місцевого населення», — йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, російські окупанти посилили репресії та проводять «жорстокі обшуки» у цивільних жителів в окупованих громадах Херсонської області.

«Окупанти вриваються до помешкань вночі та шукають докази проукраїнської позиції власників, перевертаючи все з ніг на голову. Заходи тиску не обмежуються нишпоренням ― людей арештовують та відвозять на допити до катівень», — додали в розвідці.

У розвідці додали, що підставою для затримання може стати художня книжка, написана українським автором, жовті та сині кольори побутових речей у домі або будь-яка дрібниця, що викликає підозри у хворобливій уяві окупантів.

У розвідці нагадали, що всі причетні до воєнних злочинів приречені на справедливе покарання. Кожен нелюд, який завдав зла беззбройним цивільним в окупації, не уникне відповідальності, додали в ГУР.


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