Суспільство

Росіяни пошкодили багатоповерхівку у Києві: кількість жертв зросла до трьох

24 Червня 2023 10:13
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київ, обстріли, руйнувння

Російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по містах України цієї ночі. У Києві вночі 24 червня прогриміла серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони, але уламки російської ракети влучили по житловому будинку у Солом’янському районі.

Про це повідомляє Тelegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Внаслідок цього у 24-поверховій будівлі були пошкоджені квартири на 16,17, 18 й 19 поверхах. Також пошкоджень зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці в момент влучання уламків ракети.

Кількість жертв внаслідок влучання уламків російської ракети по житловому будинку в Солом’янському районі Києва зросла до трьох.

Як пише Клименко, станом на зараз відомо:

  • 3 людей загинули;
  • 8 травмовані;
  • 24 особи врятовані співробітниками ДСНС.

Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці й рятувальники. Усім врятованим надається психологічна допомога.

“Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації”, – додає Клименко.


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