Росіяни поновили наступ на Купʼянськ з двох напрямків

На Куп’янському напрямку українські військові за тиждень знищили близько 50 російських окупантів. Водночас кількість атак противника зростає, зокрема за останню добу їх зафіксовано 17.

Про це повідомив офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян в ефірі Армія TV.

За його словами, ситуація на напрямку залишається напруженою. Якщо раніше протягом доби фіксували близько 10 штурмових дій, то за останні 24 години їхня кількість зросла до 17.

Російські війська продовжують атакувати в районах Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Ківшарівки та Новоосинового. Також противник нарощує зусилля безпосередньо в напрямку Куп’янська, намагаючись просуватися як з лівого, так і з правого берега річки Оскіл.

Окремо офіцер розповів про спробу російської диверсійної групи проникнути до міста. За його словами, група з п’яти осіб намагалася встановити російський прапор.

Троє окупантів були знищені ще на підході до міста. Двом вдалося дістатися до Куп’янська та зайти в житловий будинок, по якому українські військові завдали удару.

Один із російських військових здався, інший загинув після того, як вистрибнув з вікна п’ятого поверху.