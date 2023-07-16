Політика

Росіяни планують захопити Сувалкський коридор

16 Липня 2023 17:28
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росія

ПВК “Вагнер” у Білорусі може бути використаний для захоплення наземного коридору між Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Таке припущення висловив голова військового комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов.

“Є такий Сувалкський коридор… І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібний. Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години”, – сказав депутат.

Сувалкський коридор – це сухопутний кордон між Польщею та Литвою завдовжки 70 кілометрів. Він відокремлює Білорусь від Калінінградської області Росії. У разі його захоплення Литва, Латвія та Естонія будуть відрізані від інших країн НАТО.


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