Росіяни планують захопити Сувалкський коридор

ПВК “Вагнер” у Білорусі може бути використаний для захоплення наземного коридору між Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Таке припущення висловив голова військового комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов.

“Є такий Сувалкський коридор… І ось цей Сувалкський коридор у разі чого нам дуже потрібний. Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години”, – сказав депутат.

Сувалкський коридор – це сухопутний кордон між Польщею та Литвою завдовжки 70 кілометрів. Він відокремлює Білорусь від Калінінградської області Росії. У разі його захоплення Литва, Латвія та Естонія будуть відрізані від інших країн НАТО.