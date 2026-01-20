Росіяни оновили тактику ударів по енергетиці – Командувач Повітряних сил ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор після чергової масованої атаки РФ по Україні. Найбільші труднощі з відновленням енергопостачання наразі зафіксовані в Києві, частині Київської області та Харкові.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. За його словами, в селекторі взяли участь урядовці, обласна влада, військові та представники енергетичного сектору. В усіх регіонах, де були влучання, уже розпочалися відновлювальні роботи.

Президент зазначив, що окремо обговорювали ситуацію на Дніпропетровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині й в Одесі, а також хід відновлення на Рівненщині.

Реклама

Реклама

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів про роботу систем ППО та перші дані щодо оновленої тактики російських ударів. Зеленський доручив військовим невідкладно поінформувати партнерів, передусім США, про зміну тактики РФ і спрямування атак на енергетичні об’єкти, а також продовжити роботу щодо запитів на ракети для систем ППО.

Також президент повідомив, що за наявною інформацією щонайменше частину ракет, застосованих під час цього удару, Росія виготовила вже цього року, і наголосив на важливості дієвих санкцій та блокування постачання критичних компонентів. Зеленський доручив прем’єр-міністру та міністру енергетики до 18:00 надати повний аналіз строків відновлення в кожному регіоні та необхідних ресурсів.

Своєю чергою премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час селектору заслухали оперативну інформацію про стан енергосистеми та скоординували подальші кроки з відновлення. За її словами, ворог цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі, було багато балістичних ударів, є пошкодження в низці областей та у столиці.

Свириденко також зазначила, що в Київській області внаслідок атаки загинув цивільний. У Києві через обстріли в окремих районах зафіксовані перебої з водо-, тепло- та електропостачанням, без тепла залишаються понад 5 тисяч будинків. Складною вона назвала ситуацію у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

За її словами, аварійні служби працюють безперервно, задіяні резерви генерації, Пункти незламності та підрозділи ДСНС, а уряд використовує всі наявні інструменти, щоб підтримати людей і мінімізувати наслідки ударів.