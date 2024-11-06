Суспільство

Росіяни окупували у жовтні найбільше територій – Deep State
6 Листопада 2024 12:26
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окупація, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У жовтні російські сили захопили найбільшу територію України за останній рік, повідомляє Deep State. За даними аналітиків, у жовтні 2024 року росіяни окупували близько 490 кв. км української території — це найбільший показник з початку контрнаступу РФ в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє Deep State.

Експерти відзначають, що цей результат обумовлений розвитком російської військової промисловості, рівнем підготовки мобілізованих, механізацією армії, можливістю наносити дальні удари і, що найважливіше, більш раціональним використанням людських ресурсів.

Аналітики вказують на зміни в підході російських військових: замість використання “м’ясних штурмів”, характерних для попередніх етапів, зараз російські підрозділи все частіше проходять додаткове навчання протягом тижнів або навіть місяців.

“Розмір зайнятих територій важливий, але це не єдиний критерій для оцінки боєздатності та ефективності армії. Наприклад, якщо в жовтні 2022 року ворог наступав на Новомихайлівку з чотирма повними ротами, то тепер така тактика для нього надто затратна,” — зазначають аналітики.


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