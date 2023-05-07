Росіяни обстрілюли Бахмут самозапалювальними й фосфорними боєприпасами – Генштаб

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. У місті тривають бої. Бахмут ворог обстрілює запалювальними та фосфорними боєприпасами.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Заріччя, Орликівка, Блешня, Залізний Міст, Архипівка, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Ворожба та Іскрисківщина Сумської області, а також Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Гряниківки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новомихайлівку, Єлизаветівку, Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Новоукраїнку, Шахтарськ та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Протягом цієї доби противник завдав 8 ракетних ударів, зокрема, 2 ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранено 5 цивільних громадян. Окрім того, 5 російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області.