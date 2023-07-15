Кримінал

Росіяни обстріляли Колодязне, загинула людина

15 Липня 2023 12:09
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Щойно росіяни обстріляли с. Колодязне Куп’янського району, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, загинув цивільний 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Наразі на місці працюють екстрені служби”, – написав він у Telegram.

За його словами, минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Козача Лопань, Нескучне, Тернова, Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Фиголівка та інші.

“Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано”, – повідомив Синєгубов.


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