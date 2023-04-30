Росіяни обстріляли Херсонщину, є загибла

В неділю, 30 квітня, росіяни завдали ударів по двох громадах Херсонської області. Попередньо відомом про одного постраждалого та одну загиблу.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, російська артилерія вкотре атакувала Білозерку. В результаті цього тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого.

“Також ворог гатив і по Одрадокам’янці Тягинської громади. Ворог поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці”, – сказано в повідомленні.