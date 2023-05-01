Кримінал

Росіяни обстріляли Чернігівську область – загинула дитина

1 Травня 2023 16:55
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чернігов

Російські війська близько 15:37 обстріляли Новгород-Сіверський район, є дані про загибель дитини, інформація уточнюється, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі.
Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району”, – написав він у Телеграм-каналі.

“Є дані про загибель дитини, яка була неподалік. Інформація про постраждалих уточнюється”, – повідомив Чаус.


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