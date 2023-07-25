Росіяни обстріляли Авдіївку: є загиблий

Російська окупаційна армія сьогодні випустила по м. Авдіївка Донецької області чотири ракети, внаслідок чого загинув чоловік, поранена жінка.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Він зазначив, що сьогодні о 10:32 військові РФ випустили по Авдіївці чотири ракети. Дві з них влучили в територію Авдіївського коксохіма, ще дві – в стару частину міста.

«Сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження. А міг би жити», – зазначив Барабаш.

За його словами, у Авдіївці залишається понад 1700 осіб. Він закликав виїжджати з міста та допомогти це зробити тим, хто там залишається.

«Наші контакти незмінні, все, що потрібно для безпечної евакуації, є. Пристосуватися на новому місці допоможемо і підтримаємо гуманітарною допомогою. Головне – знайдіть бажання змінити режим «стрес і небезпека» на «життя триває», – зауважив він.