Росіяни наступали на 5 напрямках, але безуспішно – Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

На Авдіївському, Куп’янському і Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.