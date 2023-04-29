Суспільство

Росіяни на Сході відмовляються воювати, – Генштаб

29 Квітня 2023 20:28
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крим, генштаб, фсб

В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.

На це впливають великі втрати в живій силі, погане забезпечення боєприпасами і відсутність необхідної кількості засобів індивідуального захисту. Також на настрої росіян впливає те, що командири примушують їх йти на штурм підтримки важкої техніки та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім цього, окупанти посилили контррозвідувальний режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим. З 26 квітня вони збільшили кількість патрулів та підсилили пости поліції співробітниками ФСБ, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.


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