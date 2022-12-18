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Росіяни можуть готувати пастку для ЗСУ на Херсонщині

18 Грудня 2022 18:51
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зсу, херсон

Інформація про відступ росіян з деяких міст лівобережжя Херсонської області може бути пасткою. Окупанти, ймовірно, хочуть змусити ЗСУ до певних дій.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” заявив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. За його словами, росіяни на лівому березі Дніпра здійснюють постійну передислокацію військ з кількох населених пунктів.

“Проте говорити про їхній відступ чи ще щось інше, на мою думку, ще зарано”, – заявив полковник.

Євген Єрі пояснив, що такі повідомлення можуть бути інформаційною пасткою й окупанти хочуть змусити ЗСУ до якихось дій, або ж намагаються підготувати пастку.

“Лише після конкретної оцінки ситуації і дій, оскільки ворог підступний, тоді будемо вирішувати, так це чи ні. Тому ще є певні ознаки, що ворог намагається ввести нас в оману”, – зазначив Єрін.


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