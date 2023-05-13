Росіяни мають проблеми з партизанами на окупованих територіях – ЦНС

Окупанти продовжують безрезультативну боротьбу з нашим підпіллям та мають проблеми з морально-психологічним станом особового складу.

Росіяни у пошуку партизан посилюють перевірки цивільних машин на дорогах тимчасово окупованих територій Запорізької області, пише Центр національного спротиву.

Наше підпілля повідомляє про більш прискіпливі допити та перевірки цивільних авто на блокпостах окупантів. Це пов’язано зі страхом контрнаступу Сил Оборони України, що змушує окупантів нервувати та активніше шукати «українські ДРГ».

Також окупанти створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.

У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у «окупаційну поліцію», але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з росії.

Водночас спротив місцевого населення триває. Попри заборону, мешканці ТОТ продовжують користуватися гривнею.