Суспільство

Росіяни мають проблеми з партизанами на окупованих територіях – ЦНС

13 Травня 2023 18:09
35
читать на русском →
окуповані території, партизани

Окупанти продовжують безрезультативну боротьбу з нашим підпіллям та мають проблеми з морально-психологічним станом особового складу. 

Росіяни у пошуку партизан посилюють перевірки цивільних машин на дорогах тимчасово окупованих територій Запорізької області, пише Центр національного спротиву.

Наше підпілля повідомляє про більш прискіпливі допити та перевірки цивільних авто на блокпостах окупантів. Це пов’язано зі страхом контрнаступу Сил Оборони України, що змушує окупантів нервувати та активніше шукати «українські ДРГ».

Також окупанти створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.

У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у «окупаційну поліцію», але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з росії.

Водночас спротив місцевого населення триває. Попри заборону, мешканці ТОТ продовжують користуватися гривнею. 


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Травня 2023 15:15
179

У Брянській області збили літак та два гелікоптера, росіяни шукають “диверсантів” (оновлено)
13 Травня 2023 19:55
137

Літаки і гелікоптери, що впали в РФ, летіли бомбити Україну
13 Травня 2023 16:26
96

На Бахмутському напрямку ЗСУ рухаються вперед – Сирський
13 Травня 2023 15:48
55

Завдяки локальним контратаками ЗСУ досягли успіхів біля Бахмута – ISW
13 Травня 2023 12:26
53

Німеччина готує новий пакет озброєнь для України
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
усі думки