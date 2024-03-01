Кримінал

Росіяни масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині

1 Березня 2024 16:00

Російські війська сьогодні, 1 березня, масовано вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

“Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження”, – йдеться в повідомленні.

На місцях “прильотів” подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Росіяни масовано вдарили по Вовчанську, було мінімум 30 вибухів / Фото: Нацполіція

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