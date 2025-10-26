Росіяни цілили саме по житлових будинках — Тимур Ткаченко розповів подробиці нічної атаки на Київ

Характер російських атак на Київ змінюється — ворог дедалі частіше спрямовує дрони безпосередньо по житлових районах столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, у ніч на 26 жовтня ворожі безпілотники атакували чотири локації — у Деснянському, Оболонському та Дарницькому районах. Усі удари припали на чисто житлову забудову.

Найважча ситуація — в Деснянському районі, де «шахед» влучив у дев’ятиповерхівку, зруйнувавши міжповерхові перекриття. Тут загинули троє людей, серед них — мати з 19-річною дочкою. Поранено щонайменше 26 осіб, у тому числі п’ятеро дітей. На місці всю ніч працюють рятувальники, волонтери та психологи.

Ще одна 16-поверхівка в цьому районі зазнала серйозних руйнувань — вибуховою хвилею винесло вікна та пошкодило квартири. Постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них двоє дітей, наймолодшій — чотири роки. Також у районі пошкоджено дитячий садок, де вибито понад 70 вікон.

У Дарницькому районі дрон пошкодив приватний житловий сектор — зафіксовано знищену автівку. В Оболонському районі уламки влучили в багатоповерхівку, але обійшлося без жертв.

Загалом підтверджено 31 пораненого, серед них семеро дітей, та троє загиблих. Семеро людей госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

На місцях ударів розгорнуто кризові штаби на вул. Братиславська, 40, і вул. Оноре де Бальзака, 65/1. У школах № 276, 300, 301, 308, 313, а також у школі № 218 і садку № 102 на Лісовому масиві працюють пункти незламності.

«Дуже непрості дні, особливо для лівого берега. Сьогодні над ліквідацією наслідків знову працюють наші комунальники, керуючі компанії, волонтери. Я хочу подякувати всім, хто на місці та допомагає людям», — наголосив Ткаченко.