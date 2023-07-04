Росіяни будують у Татарстані завод з виробництва БПЛА Shahed: Іран надає допомогу

Росіяни будують у Татарстані завод із виробництва та складання іранських безпілотників типу Shahed на території особливої економічної зони “Алабуга”.

Про це йдеться у розслідуванні видання “Протокол”.

Журналісти з’ясували, що Іран постачає росіянам комплектувальні для дронів типу Shahed і навчає на своїй території фахівців “Алабуги”. Перша така поїздка фахівців до Ірану відбулася в березні 2023 року. Загалом у планах – підготувати понад 200 осіб.

Іран також передає Росії планування, перелік обладнання, технологічних процесів, технологічні карти і конструкторську документацію, яку у країні-агресорці адаптують під їхнє виробництво.

За даними розслідувачів, можлива вартість контракту Тегерану і Москви щодо дронів оцінюється у 115-130 млрд руб. Журналісти звернули увагу, що у внутрішніх документах дрони називаються “човнами”, а Іран – Білоруссю.

Джерела видання розповіли, що проєкт з будівництва заводу з виробництва Shahed передбачав фінансування в розмірі 80 млрд руб, однак із бюджету були виділені лише 30. Решту суми міг виділити очільник російського Банку “ВТБ” Андрій Костін.

На сьогодні ангар для складання безпілотників займає близько 40 тис. кв. м. Керівництво “Алабуги” хоче почати 2024 року виготовляти там частину деталей, а згодом провести автоматизацію виробництва.

“За інформацією одного з наших джерел, ефективність складання в результаті має перевершити іранську в десятки разів, а підсумкова площа ангарів буде більшою за 100 тисяч квадратних метрів. Це буде, по суті, окреме село, яке займається виключно виробництвом дронів для російської армії. Вже зараз нам відомо про залучення студентів, зокрема іноземних, для виробництва іранських дронів”, – йдеться в розслідуванні.