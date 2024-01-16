Росіяни будують навколо Євпаторії інженерно-фортифікаційні споруди – АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму навколо Євпаторії загарбники будують інженерно-фортифікаційні споруди.

Про це повідомив партизанський рух “АТЕШ” у Телеграмі.

“”АТЕШ” фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії. Фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти зводять вогневі точки на будівельних об’єктах, що знаходяться на береговій лінії, довготривалі вогневі точки, секретні позиції та “зуби дракона” з дротом.