Суспільство

Росіяни бояться, що ЗСУ може форсувати Дніпро – ISW

4 Липня 2023 07:22
37
читать на русском →
дніпро, зсу, рф

Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Про це пише ISW.

“Російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.’’

Російські “воєнкори” звернулися 2 липня до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу “Дніпро” гостро потребують цих суден. Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Зазначається, що ISW вже повідомляв 2 липня, що російські “воєнкори” звинувачують Міноборони РФ в нездатності забезпечити російські війська на східному березі необхідними човнами та іншим обладнанням, а тепер переадресували свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку російським регіональним керівникам.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Липня 2023 07:22
37

Росіяни бояться, що ЗСУ може форсувати Дніпро – ISW
4 Липня 2023 08:13
11

За минулу добу відбулось понад 40 бойових зіткнень між ЗСУ то ворогом – Генштаб
3 Липня 2023 20:08
111

Росія руками грузинської влади вбиває Саакашвілі, – Зеленський
3 Липня 2023 19:17
73

Ситуація на фронті: росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках
3 Липня 2023 18:32
63

У Сумах вже двоє загиблих внаслідок російського удару
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки