Росіяни бояться, що ЗСУ може форсувати Дніпро – ISW

Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Про це пише ISW.

“Російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.’’

Російські “воєнкори” звернулися 2 липня до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу “Дніпро” гостро потребують цих суден. Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Зазначається, що ISW вже повідомляв 2 липня, що російські “воєнкори” звинувачують Міноборони РФ в нездатності забезпечити російські війська на східному березі необхідними човнами та іншим обладнанням, а тепер переадресували свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку російським регіональним керівникам.