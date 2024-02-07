Росіяни атакують Україну ракетами та “шахедами”: у містах чути вибухи

Російські загарбники підняли у повітря стратегічні бомбардувальники та запустили крилаті ракети по Україні. Також окупанти атакували дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У Харкові та Миколаєві чули вибухи.

Про це повідомили Повітряні сили.

Удар по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов та керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

“Армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, — сказано у повідомленні Синєгубова.

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова.

Є пошкодження нежитлової інфраструктури.