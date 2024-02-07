Кримінал

Росіяни атакують Україну ракетами та “шахедами”: у містах чути вибухи

7 Лютого 2024 06:29
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ракетний удар
Російська ракета в небі над Харковом / Фото: AP

Російські загарбники підняли у повітря стратегічні бомбардувальники та запустили крилаті ракети по Україні. Також окупанти атакували дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У Харкові та Миколаєві чули вибухи.

Про це повідомили Повітряні сили.

Удар по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов та керівник обладміністрації Олег Синєгубов.

“Армія РФ завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги”, — сказано у повідомленні Синєгубова.

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова.

Є пошкодження нежитлової інфраструктури.


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