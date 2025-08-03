Росіяни атакують Острівський міст у Херсоні: він зазнав сильних руйнувань, але проїзд по ньому ще можливий

Російська армія вже третю добу поспіль завдає авіаційних ударів по Корабельному району Херсона. Як повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, 2 серпня внаслідок чергової атаки загинув 65-річний чоловік. Напередодні одна людина була поранена.

Серед об’єктів ударів — Острівський міст. Через пошкодження рух мостом ускладнений, проте наразі залишається можливим.

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Херсонська ОВА публікує відео сьогоднішніх ударів КАБами по мосту в Корабельному районі Херсона. Видно прильоти безпосередньо по мосту. За даними ОВА, він зазнав сильних руйнувань, але проїзд по ньому все ще можливий. pic.twitter.com/KWuVE2Yu9Q — Головне в Україні (@glavnoe_ua) August 3, 2025

У мікрорайоні Корабел, за словами Прокудіна, досі перебувають близько 1800 людей, зокрема 187 маломобільних осіб і 31 дитина. Обласна влада організовує евакуацію: наявні 35 транспортних засобів, включно з машинами швидкої допомоги для транспортування осіб з обмеженою мобільністю.

Підготовлені місця для проживання евакуйованих. Станом на ранок 3 серпня подано близько 50 заявок на виїзд, з них 18 — від маломобільних мешканців. Також семеро родин з дітьми погодились евакуюватися. Водночас двоє мешканців категорично відмовилися залишати район.