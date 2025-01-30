Суспільство

Росіяни атакували Одеську область: один постраждалий
30 Січня 2025 10:04
читать на русском →
Росіяни завдали ударів по припортовій інфраструктурі в Одеській області / Фото: Ізмаїльська РДА
Росіяни завдали ударів по припортовій інфраструктурі в Одеській області / Фото: Ізмаїльська РДА

У ніч на 30 січня Росія здійснила атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район Одеської області. Ціллю стала припортова інфраструктура.

Наслідки дронової атаки показали в Ізмаїльській районній держадміністрації.

В наслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства. Відомо про одного постраждалого.

“Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини”, – йдеться в повідомленні.

Наслідки дронової атаки на Одещину / Фото: Ізмаїльська РДА

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Січня 2025 11:00

Розкрадання 20 млн грн на ремонті доріг на Харківщині: затримано посадовців та підприємців
30 Січня 2025 11:39

На борту літака, який впав у воду після зіткнення з гелікоптером у Вашингтоні, перебували російські спортсмени, – CNN
30 Січня 2025 10:18

ДБР затримало українського ексвійськового, який пішов штурмовиком в російську армію
30 Січня 2025 09:53

Зеленський відреагував на удар РФ по багатоповерхівці в Сумах, де загинули четверо людей (відео)
30 Січня 2025 09:35

Над Україною збито 37 російських дронів: ППО працювала в десяти областях
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки