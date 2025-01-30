Росіяни атакували Одеську область: один постраждалий

У ніч на 30 січня Росія здійснила атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район Одеської області. Ціллю стала припортова інфраструктура.

Наслідки дронової атаки показали в Ізмаїльській районній держадміністрації.

В наслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства. Відомо про одного постраждалого.

“Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини”, – йдеться в повідомленні.