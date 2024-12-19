Росіяни атакували Нововоронцовку на Херсонщині дроном: три жінки постраждали

19 грудня, вранці, російські окупанти здійснили атаку на Нововоронцовку в Херсонській області за допомогою безпілотного літального апарату. Внаслідок цієї атаки три жінки отримали травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА

У результаті обстрілу пошкоджено місцевий магазин та три транспортних засоби. Серед постраждалих — жінки, які знаходились на вулиці.

Одна з потерпілих, 58-річна жінка, отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Інша жінка, 44 роки, отримала важкі травми, зокрема вибухову та черепно-мозкову травми, забій головного мозку і численні осколкові поранення голови, що призвело до церебральної коми. Обидві жінки були госпіталізовані.

Пізніше стало відомо, що ще одна жінка, 58 років, також постраждала внаслідок цієї атаки. Вона отримала вибухову травму, контузію та осколкові поранення обох гомілок. Її стан стабільний, і вона перебуває під медичним наглядом.