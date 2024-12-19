Кримінал

Росіяни атакували Нововоронцовку на Херсонщині дроном: три жінки постраждали
19 Грудня 2024 10:36
читать на русском →
атаки ворога, херсонщина
Наслідки атаки / Telegram

19 грудня, вранці, російські окупанти здійснили атаку на Нововоронцовку в Херсонській області за допомогою безпілотного літального апарату. Внаслідок цієї атаки три жінки отримали травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА

У результаті обстрілу пошкоджено місцевий магазин та три транспортних засоби. Серед постраждалих — жінки, які знаходились на вулиці.

Одна з потерпілих, 58-річна жінка, отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Інша жінка, 44 роки, отримала важкі травми, зокрема вибухову та черепно-мозкову травми, забій головного мозку і численні осколкові поранення голови, що призвело до церебральної коми. Обидві жінки були госпіталізовані.

Пізніше стало відомо, що ще одна жінка, 58 років, також постраждала внаслідок цієї атаки. Вона отримала вибухову травму, контузію та осколкові поранення обох гомілок. Її стан стабільний, і вона перебуває під медичним наглядом.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Грудня 2024 13:35

Верховна Рада ліквідувала МСЕК
19 Грудня 2024 12:33

Рада виключила Бойка з комітету з питань прав людини
19 Грудня 2024 10:39

Сирський поговорив з британським адміралом Радакіним
19 Грудня 2024 10:33

У Швеції не відкидають можливість участі у миротворчій місії в Україні
19 Грудня 2024 09:23

ППО збила 45 ворожих дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки