Росіяни атакували Нікополь дронами: є постраждалі

23 квітня російські війська здійснили обстріл Нікополя з безпілотного літального апарату. На жаль 1 людину поранено, 2 травмовано. Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.

Фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу, повідомив мер Нікополя Олександр Саюк.

Окрім того, через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю, зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль.

Спеціалісти вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу.