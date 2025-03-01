Росіяни атакували Харків безпілотниками: пошкоджені житлові будинки, медзаклад і магазини, є постраждалі

У ніч на 1 березня російські війська завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, а також по Харківському району області.

Харків під масованим ударом: ворог атакував місто безпілотниками, є постраждалі / Фото ДСНС, поліція Харківської області

За даними поліції Харківщини, зафіксовано близько дев’яти влучань. Один із боєприпасів влучив у будівлю в центрі міста, яка вже була раніше пошкоджена, ще один – у триповерховий медзаклад, спричинивши пожежу на даху. Унаслідок цього рятувальники, медики, поліція та волонтери евакуювали 64 людини, зокрема 56 пацієнтів та дитину.

Також удари припали на територію поблизу житлових будинків, у покрівлю багатоповерхівки, біля торговельного центру, магазинів, АЗС, автосалону та інших об’єктів цивільної інфраструктури. Окрім того, пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу – вибиті вікна, двері та ворота.

Внаслідок атаки постраждали семеро людей – вони отримали поранення склом та гостру реакцію на стрес.

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники. Поліція документує наслідки злочину.