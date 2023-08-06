Росіяни атакували аеродром у Старокостянтинові

На Хмельниччині з учорашнього вечора було три повітряні атаки, повідомив перший заступник голови ОВА Сергій Тюрін.

“Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогові. Була серія вибухів у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах”, – заявив він.

У Старокостянтинівській громаді, де розташований військовий аеродром, вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна у приватних житлових будинках, вибиті вікна в одному із закладів культури, у приміщенні автовокзалу та у комерційному приміщенні.

Також спалахнув елеватор та його склад.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що по Хмельницькій області завдавалися удари у тому числі “Кинджалами”.