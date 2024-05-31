Суспільство

Росіяни активізувались на Харківському напрямку, – Генштаб

31 Травня 2024 19:54
війна
Бійці Центру спеціального призначення НГУ "Омега" перебувають у засідці в очікуванні ворожої технік / Фото: Центр спеціального призначення НГУ "Омега"

Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 17:30.

Також загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках. Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території російської федерації.

  • На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців. Наразі там триває боєзіткнення. З напрямку Бєлгорода ворожі війська завдавати удару керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно, що на території російської федерації, вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території російської федерації з напрямків Протонівки та Шебекіно.
  • На Куп’янському напрямку окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.
  • На Лиманському напрямку ворог спробував штурмувати українські позиції в районі Терн. Успіху не мав. Ситуація контрольована.
  • Не полишають спроб російські окупанти протиснути нашу оборону на Сіверському напрямку. З початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак. Ще три боєзіткнення триває в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.
  • На Краматорському напрямку противник атакує за підтримки авіації. В районі Дружби завдано удару 26-ма некерованими авіаційними ракетами. Загалом, з початку доби на цьому напрямку відбулося вже 5 бойових зіткнень. Наразі, одне ще триває поблизу Андріївки.
  • На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки. Водночас ударів десятьма російськими КАБами зазнали Воздвиженка та Олександропіль.
  • На Курахівському напрямку кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни відбили, тривають бої поблизу Новомихайлівки.
  • На Времівському напрямку противник вже тричі атакував з початку доби. Завдавати удару керованою авіаційною бомбою в районі Старомайорського. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.
  • На Оріхівському напрямку до трьох попередніх штурмових дій окупантів додалась ще одна поблизу Новоданиліки. Ворожа спроба просунутися вперед успіху не мала.
  • На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби нашими воїнами вже відбито чотири ворожих штурми.

На решті напрямків ситуація без змін.


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