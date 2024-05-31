Росіяни активізувались на Харківському напрямку, – Генштаб

Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 17:30.
Також загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках. Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території російської федерації.
- На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців. Наразі там триває боєзіткнення. З напрямку Бєлгорода ворожі війська завдавати удару керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно, що на території російської федерації, вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території російської федерації з напрямків Протонівки та Шебекіно.
- На Куп’янському напрямку окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.
- На Лиманському напрямку ворог спробував штурмувати українські позиції в районі Терн. Успіху не мав. Ситуація контрольована.
- Не полишають спроб російські окупанти протиснути нашу оборону на Сіверському напрямку. З початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак. Ще три боєзіткнення триває в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.
- На Краматорському напрямку противник атакує за підтримки авіації. В районі Дружби завдано удару 26-ма некерованими авіаційними ракетами. Загалом, з початку доби на цьому напрямку відбулося вже 5 бойових зіткнень. Наразі, одне ще триває поблизу Андріївки.
- На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки. Водночас ударів десятьма російськими КАБами зазнали Воздвиженка та Олександропіль.
- На Курахівському напрямку кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни відбили, тривають бої поблизу Новомихайлівки.
- На Времівському напрямку противник вже тричі атакував з початку доби. Завдавати удару керованою авіаційною бомбою в районі Старомайорського. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.
- На Оріхівському напрямку до трьох попередніх штурмових дій окупантів додалась ще одна поблизу Новоданиліки. Ворожа спроба просунутися вперед успіху не мала.
- На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби нашими воїнами вже відбито чотири ворожих штурми.
На решті напрямків ситуація без змін.