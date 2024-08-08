Суспільство

Росіяни активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумщини, – Генштаб
8 Серпня 2024 17:40
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Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 56. Найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

Сьогодні окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб. Зокрема під удари ворога потрапили райони населених пунктів таких як Привілля, Павлівка, Басівка, Новеньке, Юнаківка, Кияниця, Яблунівка, Пушкарівка, Кондратівка та Могриця.

  • На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська,  два з них на даний час тривають. 
  • На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, досі триває чотири. Ситуація контрольована.
  • Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки окупанти вісім разів намагались потіснити наші підрозділи.
  • На Краматорському напрямку від початку доби  російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмових дії поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського українські воїни відбили.  Ще дві атаки триває.
  • На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації сім разів  атакував позиції наших військ. На даний час триває два боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.
  • Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив десять спроб штурмувати українські позиції. Тривають бої в п’яти локаціях.
  • На Курахівському напрямку від початку доби загарбники один раз атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки.
  • На Времівському напрямку відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Вугледару, триває ще один бій.
  • В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти один раз намагались просунутись вперед,  але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Гуляйполю.

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