Росіяни активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумщини, – Генштаб

Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 56. Найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

Сьогодні окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб. Зокрема під удари ворога потрапили райони населених пунктів таких як Привілля, Павлівка, Басівка, Новеньке, Юнаківка, Кияниця, Яблунівка, Пушкарівка, Кондратівка та Могриця.