Кримінал

Росіяни 31 липня атакували Київщину північнокорейською ракетою KN-23, – Defense Express
5 Серпня 2024 19:01
читать на русском →
корея, ракетний удар
Північнокорейський оперативно-тактичний ракетний комплекс KN-23 / Фото: ЗМІ КНДР

Російські окупаційні війська, 31 липня, намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23.

Про це повідомляє Defense Express.

“Пуск було зафіксовано з території РФ в напрямку Білої Церкви, але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі. На місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року”, – йдеться у повідомленні.

За даними видання, балістичні ракети КНДР, якими користується Росія, обладнані бойовою частиною з фугасним спорядженням, потужність якої становить до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Також максимальний радіус дії KN-23 становить 650 км.

Уламки балістичної ракети KN-23 / Фото: Defense Express

Раніше росіяни використовували північнокорейські ракети для ударів по Харкову. В ООН підтвердили, що уламки ракети, які були виявлені після удару по українському місту 2 січня цього року, свідчать про те, що це була північнокорейська балістична ракета Hwasong-11 (KN-23).


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Серпня 2024 19:01

Росіяни 31 липня атакували Київщину північнокорейською ракетою KN-23, – Defense Express
5 Серпня 2024 19:57

На Донеччині розширили список населених пунктів на примусову евакуацію дітей
5 Серпня 2024 17:21

МЗС України назвало рішення малійської влади розірвати відносини “недалекоглядним”
5 Серпня 2024 16:41

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
5 Серпня 2024 15:19

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізовувати чоловіків до 25 років
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки