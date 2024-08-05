Росіяни 31 липня атакували Київщину північнокорейською ракетою KN-23, – Defense Express

Російські окупаційні війська, 31 липня, намагалися вдарити по Київській області північнокорейською балістичною ракетою KN-23.

Про це повідомляє Defense Express.

“Пуск було зафіксовано з території РФ в напрямку Білої Церкви, але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі. На місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року”, – йдеться у повідомленні.

За даними видання, балістичні ракети КНДР, якими користується Росія, обладнані бойовою частиною з фугасним спорядженням, потужність якої становить до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Також максимальний радіус дії KN-23 становить 650 км.

Уламки балістичної ракети KN-23 / Фото: Defense Express

Раніше росіяни використовували північнокорейські ракети для ударів по Харкову. В ООН підтвердили, що уламки ракети, які були виявлені після удару по українському місту 2 січня цього року, свідчать про те, що це була північнокорейська балістична ракета Hwasong-11 (KN-23).