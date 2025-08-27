Росія зруйнувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Увечері 25 серпня російські війська атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області. Будівлю знищено, обладнання зазнало серйозних пошкоджень, робота підприємства повністю паралізована.

Про це повідомляє офіційний канал Групи ДТЕК у Telegram.

Реклама

Реклама

Працівники підприємства врятувалися, але виробництво зупинено. Під час обстрілу на зміні перебували співробітники — вони залишилися неушкодженими.

Рятувальники ліквідували пожежу, однак збагачувальні потужності більше не придатні до роботи.

“Це вже не перша масштабна атака росіян на фабрику, яка забезпечувала вугіллям українську теплову генерацію”, — зазначили в ДТЕК.