        Суспільство

        Росія зруйнувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

        Галина Шподарева
        27 Серпня 2025 10:57
        Пожежа після обстрілу / Фото: Соцмережі
        Увечері 25 серпня російські війська атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області. Будівлю знищено, обладнання зазнало серйозних пошкоджень, робота підприємства повністю паралізована.

        Про це повідомляє офіційний канал Групи ДТЕК у Telegram.

        Працівники підприємства врятувалися, але виробництво зупинено. Під час обстрілу на зміні перебували співробітники — вони залишилися неушкодженими.

        Рятувальники ліквідували пожежу, однак збагачувальні потужності більше не придатні до роботи.

        “Це вже не перша масштабна атака росіян на фабрику, яка забезпечувала вугіллям українську теплову генерацію”, — зазначили в ДТЕК.


