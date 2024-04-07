Кримінал

Росія знов атакувала Україну “шахедами” і ракетами

7 Квітня 2024 08:25
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Наслідки атаки військ РФ на Дніпропетровщині у ніч на 7 квітня / Фото телеграм-канал @dnipropetrovskaODA

У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

У Дніпропетровській області через падіння уламків “Шахеда” було пошкоджено кілька будівель та автомобілів у Кам’янському районі. У Петриківській громаді уламки російської ракети пошкодили два будинки, автомобілі та лінію електропередач.

У Харкові через удар дронами постраждав приватний будинок, поранено чоловіка. Також дрони били по Лозівському та Харківському районах.


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