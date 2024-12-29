Росія здійснила понад 370 атак дронами та запустила 80 ракет за тиждень – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі про масовані атаки Росії проти українських міст і громад, що тривали навіть у різдвяну ніч. За його словами, за останній тиждень ворог застосував понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіабомб і 80 ракет різних типів.

“Такий терор можна зупинити лише спільною силою”, – наголосив президент. Він подякував українським захисникам і захисницям, які щодня рятують життя цивільних, а також міжнародним партнерам за допомогу у наданні засобів протиповітряної оборони.

Зеленський підкреслив, що вчасне постачання ППО є критично важливим для захисту людей і наближення справедливого миру.