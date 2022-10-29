Політика

Росія заявила, що зупиняє дію “зернової угоди” через “бавовну” в окупованому Севастополі

29 Жовтня 2022 18:50
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росія, зерно

Росія зупиняє дію “зернової угоди” через пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ. При цьому РФ звинуватила у вибухах Україну та “фахівців Великої Британії”.

Про це заявило міністерство оборони Росії у суботу, пише “Європейська правда“.

Зокрема, у міноборони РФ підкреслили, що причиною виходу з угоди є “теракт”, здійснений “київським режимом” нібито за участю фахівців Великої Британії. Ціллю “теракту” нібито були кораблі Чорноморського Флоту та цивільні судна.

Представник міноборони РФ Ігор Конашенков раніше в суботу заявив, що ціллю атаки стали кораблі Чорноморського флоту, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Дія “зернової угоди” повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

Нагадаємо, у суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ “відбивав атаку безпілотників” над Севастопольською бухтою. 

Після так званої “атаки” БПЛА у Севастополі загарбники відключили у місті всі камери відеоспостереження.


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