Політика

“Росія запропонувала замінити мене на Медведчука”: Зеленський розповів, що вимагав Путін у перші дні вторгнення
22 Січня 2025 13:02
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Давоському форумі / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Давоському форумі / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2022 році Росія передала список вимог, які були неприйнятними для України.

Серед іншого, російська сторона пропонувала замінити Зеленського на Віктора Медведчука, колишнього нардепа від ОПЗЖ та кума Володимира Путіна.

Про це Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський зазначив, що не проводив прямих перемовин із Володимиром Путіним, але в перші дні повномасштабної війни отримав від так званих “перемовників” листи із ультиматумами.

“Мені показали, що я маю відступити, а на моє місце вони хочуть поставити проросійського Медведчука”, – заявив Зеленський.

Серед вимог Росії також були:

  • визнання Донбасу російською територією;
  • надання російській мові офіційного статусу;
  • зміни до Конституції, які б закріплювали нейтральний статус України;
  • скорочення чисельності армії до 50 тисяч осіб;
  • передача або знищення всієї далекобійної артилерії.

Президент підкреслив, що ці умови зробили будь-які переговори неможливими. Навіть під час зустрічей перемовних груп у Білорусі та Туреччині російська сторона продовжувала наполягати на аналогічних ультиматумах.


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