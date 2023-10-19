Росія залучила дельфінів для захисту бази в Новоозерному

Росія перекинула своїх дресированих дельфінів до військово-морської бази в Новоозерному у Криму.

Про це свідчать супутникові знімки, проаналізовані Naval News.

Як зазначає видання, загони розташовані на захід від основних причалів Новоозерного, поруч із пристанню устричної ферми.

При цьому загони не підходять для розведення устриць, а мають той самий розмір і форму, що й загони, які використовує ВМФ Росії для розведення дельфінів.

За припущенням OSINT-дослідника HI Sutton, дельфінів перекинули в Новоозерне, найімовірніше, для того, щоб захистити цю частину півострова від українських спецпризначенців.

Загони були встановлені у вересні, коли українські сили збільшили свою активність на півночі Чорного моря.

Тоді українські військові захопили морські газовидобувні платформи, які контролювала Росія, а також здійснили рейди на військові об’єкти на узбережжі.

Ссавці здатні виявити водолаза і або відзначити його для військових, або навіть завдати людині смертельного удару.

ВМФ Росії може задіяти дельфінів для захисту кораблів від водолазів-мінерів і боротьби з водолазами-розвідниками.

Також дресировані тварини можуть патрулювати узбережжя з пристроєм відеофіксації і радіомаяком.