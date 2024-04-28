Економіка

Росія з початку війни 180 разів атакувала українські теплоелектростанції

28 Квітня 2024 15:41
енергетика, ДТЕК
Результати удару по ТЕС 27 квітня 2024 / Фото ДТЕК

В українській енергетичній компанії ДТЕК порахували загальну кількість атак на українські теплоелектростанції з початку війни. За даними найбільшої приватної енергетичної компанії України, російська армія 180 разів атакувала українські теплоелектростанції.

«Якщо рахувати з початку великомасштабного вторгнення, то окупанти вже майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня», – розповів в ефірі «Громадського радіо» виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

Чергового удару по українських ТЕС російські військові завдали в ніч проти 27 квітня.

Було пошкоджено енергетичні об’єкти у трьох областях – Львівській, Дніпропетровській та Івано-Франківській.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Квітня 2024 15:41

Росія з початку війни 180 разів атакувала українські теплоелектростанції
28 Квітня 2024 14:56

Кремль розпочав розігрувати карту “нелегітимності” Зеленського
28 Квітня 2024 13:24

The Washington Post: Київ повинен вирішити проблему нестачі особового складу
28 Квітня 2024 12:15

РФ атакувала два міста на Харківщині
28 Квітня 2024 11:46

В Тисі виявлено тіла двох чоловіків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки