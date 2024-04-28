Росія з початку війни 180 разів атакувала українські теплоелектростанції

В українській енергетичній компанії ДТЕК порахували загальну кількість атак на українські теплоелектростанції з початку війни. За даними найбільшої приватної енергетичної компанії України, російська армія 180 разів атакувала українські теплоелектростанції.

«Якщо рахувати з початку великомасштабного вторгнення, то окупанти вже майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня», – розповів в ефірі «Громадського радіо» виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

Чергового удару по українських ТЕС російські військові завдали в ніч проти 27 квітня.

Було пошкоджено енергетичні об’єкти у трьох областях – Львівській, Дніпропетровській та Івано-Франківській.