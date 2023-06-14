Кримінал

Росія вже два тижні намагається розбомбити свій аміакопровід під Куп’янськом

14 Червня 2023 21:41
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куп'янськ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти уже два тижні намагаються розбомбити аміакопровід “Одеса-Тольятті”.

Російські терористи щодня обстрілюють Харківщину. Лише за минулу добу окупанти атакували 20 населених пунктів. Вони все частіше використовують для цього дрони Shahed. Останні два тижні окупанти намагаються знищити аміакопровід.

“Протягом останніх двох тижнів росіяни вели прицільний вогонь по магістральному аміакопроводу в Куп’янському районі. Наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Наразі загрози для населення та екології немає”, – сказав Синєгубов в ефірі телемарафону.


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