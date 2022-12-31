Росія використовує безпілотники через брак високоточних ракет, – ISW

Російські війська в ніч з 29 на 30 грудня обстріляли Київ із застосуванням безпілотників іранського виробництва, що є продовженням посилення атак безпілотників в Україні.
У командуванні ВПС України заявили, що в ніч з 29 на 30 грудня російські війська випустили по цілях в Україні 16 безпілотників Шахед-131 і -136 і всі вони були збиті українською ППО, пишуть аналітики ISW.
Атаки російських безпілотників відбулися після масштабної серії ударів російських ракет і безпілотників по критичній інфраструктурі України 29 грудня, під час яких російські сили запустили 23 безпілотники, більшість з яких були «Шахеди». Застосування російськими військовими за останні дві доби 39 безпілотників, застосування 30 безпілотників Шахед 131 і -136 в ніч з 18 на 19 грудня, і використання 13 безпілотних літальних апаратів Шахед 14 грудня свідчить про значне збільшення нещодавнього використання цих систем в Україні.
10 грудня ISW оцінило, що збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (17 листопада – 7 грудня) їх невикористання, або що Росія отримала або очікує отримати нова партія дронів з Ірану.
Також російські війська ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критично важливої інфраструктури України, враховуючи вичерпання запасів високоточних ракет.
Українська протиповітряна оборона нещодавно довела свою високу ефективність у знищенні безпілотних літальних апаратів «Шахед», і використання російськими військовими цих систем під час атак на цивільні об’єкти в тилових районах зменшується.
Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти в Україні у своїй помилковій спробі зламати бажання України воювати.