Росія використовує безпілотники через брак високоточних ракет, – ISW

Російські війська в ніч з 29 на 30 грудня обстріляли Київ із застосуванням безпілотників іранського виробництва, що є продовженням посилення атак безпілотників в Україні.

У командуванні ВПС України заявили, що в ніч з 29 на 30 грудня російські війська випустили по цілях в Україні 16 безпілотників Шахед-131 і -136 і всі вони були збиті українською ППО, пишуть аналітики ISW.

Атаки російських безпілотників відбулися після масштабної серії ударів російських ракет і безпілотників по критичній інфраструктурі України 29 грудня, під час яких російські сили запустили 23 безпілотники, більшість з яких були «Шахеди». Застосування російськими військовими за останні дві доби 39 безпілотників, застосування 30 безпілотників Шахед 131 і -136 в ніч з 18 на 19 грудня, і використання 13 безпілотних літальних апаратів Шахед 14 грудня свідчить про значне збільшення нещодавнього використання цих систем в Україні.

10 грудня ISW оцінило, що збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (17 листопада – 7 грудня) їх невикористання, або що Росія отримала або очікує отримати нова партія дронів з Ірану.

Також російські війська ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критично важливої ​​інфраструктури України, враховуючи вичерпання запасів високоточних ракет.

Українська протиповітряна оборона нещодавно довела свою високу ефективність у знищенні безпілотних літальних апаратів «Шахед», і використання російськими військовими цих систем під час атак на цивільні об’єкти в тилових районах зменшується.

Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти в Україні у своїй помилковій спробі зламати бажання України воювати.